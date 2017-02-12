Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Tek koluyla girdiği yarışmada bronz madalya aldı

Tek koluyla girdiği yarışmada bronz madalya aldı

15. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Gastronomi Festivali kapsamındaki yarışmada, tek koluyla üçüncü olarak büyük bir başarıya imza atan şef Hamza Taşdemir, gözünü Mayıs’ta yapılacak olan 'Master Of Cake Türkiye' finalindeki altın madalyaya dikti.

Tek koluyla girdiği yarışmada bronz madalya aldı

12 Şubat 2017 09:28
Tek kollu şefin büyük başarısı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce sağ kolunu, AVM’nin kapısına çarpınca oluşan tümör sebebiyle kaybeden 34 yaşındaki Hamza Taşdemir, 15. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Gastronomi Festivali'ne damga vurdu. Tek koluyla, 'Artistlik Pastacılık' dalında girdiği yarışmada, 33 rakibini geride bırakan Taşdemir, bronz madalya almaya hak kazandı. 3 çocuk babası Taşdemir, bundan sonraki hedefinin 20-21 Mayıs’ta Samsun'da yapılacak olan Master Of Cake Türkiye yarışmasında altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

“Mesleğime ve hayatıma daha sımsıkı sarıldım”

Kolunu kaybetmesine rağmen mesleğinden kopamadığını belirten Hamza Taşdemir, "İlk olarak baklavacı olarak çalışıyordum. 5 yıl iyi bir baklavacılık eğitimi aldıktan sonra başka bir işletmede pastacı olarak görev aldım. Buradaki işyerinin bulunduğu AVM'de geçirdiğim iş kazası sonucu sağ kolumda tümör oluştu. Yaklaşık 3 yıl süren ameliyat ve tahliller sonrasında kolumu kaybettim. Ancak mesleğim olan pastacılıktan hiçbir zaman kopmadım. Mesleğime ve hayatıma daha sıkı sarılarak, çalışmaya devam ettim" dedi.

“Başarım beni hırslandırdı”

İşini yaparken çok mutlu olduğunu ifade eden Taşdemir, "En son geçen hafta İstanbul’da yapılan bir yarışmada, yapmış olduğum 'Sultan Alparslan ve Askerleri' adlı çalışmamla bronz madalya almaya hak kazandım. Bu tabi beni daha da hırslandırdı. Artık önümde daha büyük hedeflerim var. Memleketime ve milletime daha faydalı olmak istiyorum. Bundan sonra daha dikkatli ve titiz olarak çalışarak İnşallah daha büyük başarıları elde etmek istiyorum" diye konuştu.

“Tecrübelerimi gelecek nesillere aktarmak istiyorum"

Kendini engelli biri olarak görmediğini belirten Taşdemir sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben aslında engelli değilim, kendimi öyle görüyorum. 22 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Çok farklı işletmelerde çalışarak büyük tecrübe edindim. Kolumun yokluğu bana hiçbir zorluk oluşturmuyor. Kolumu kaybetmeden önce sağ elimle çalışıyordum. Allah’ın bir lütfu inayeti olacak ki sol elimi kullanmakta hiç zorluk çekmedim. Sanki doğuştan beri solaktım. Kendi evimde küçük bir atölyem var. Orada işlerimi yürütüyorum. Başta insanlar bana 'yapamazsın, zor olur' gibi şeyler söylüyordu. Ama bunlar beni yıldırmadı. Sonuç olarak iki kolu sağlam çok sağlıklı insanların gittiği yarışmada hem de onlarla aynı kategoride değerlendirilerek bir madalya kazandım. Bu, bana 'yapamazsın' diyen insanlara aslında bir cevaptır.”

“Hedefim altın madalya”

Şu andaki hedefinin altın madalya kazanmak olduğunu dile getiren Taşdemir, "Önümüzdeki 20-21 Mayıs’ta, Samsun'da yapılacak olan Master Of Cake Türkiye yarışmasından altın madalya ile dönmek istiyorum. Şimdi bu yarışma için hazırlıklara başladım. Gaziantep Aşçılar Derneği (GAPDER) bana verdikleri destekte inşallah yapılacak olan tüm yarışmalara katılmak istiyorum. Kendime öyle bir hedef koydum" şeklinde konuştu. 

Kazım Uzunöz-Mehmet Bulut
 

Etiketler: Hamza Taşdemir, Master Of Cake, şef


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!