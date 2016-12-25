Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Vatan Mahallesi’ndeki boş bir arazide erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şahsın tabanca ile açılan bir el ateş sonucu vurulduğunu belirledi. Öldürülen kişinin C.A. olduğu belirlenirken, şahsın cenazesi polisin incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. C.A.’nın cenazesinin yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

C.A.’yı öldüren kişi ya da kişiler henüz belirlemezken, şahsın başka bir yerde öldürülüp, cesedin bulunduğu bölgeye taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

(Mehmet Bulut / İHA)