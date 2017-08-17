Tek makineyle başladı, Türkiye’ye satıyor

Siirt’te 6 ay önce tek makineyle metal fermuar elcikleri üretmeye başlayan girişimci Nezir Talu, kısa sürede işlerini büyüterek, ürettiği ürünleri Türkiye’nin çeşitli kentlerindeki büyük tekstil firmalarına satmaya başladı. Hedefinin Siirt’ten ulusal bir marka çıkarmak olduğunu anlatan Talu, Avrupa’ya açılacaklarını kaydetti.

Siirt Küçük Sanayi Sitesi’nde 6 ay önce 100 metrekarelik bir iş yeri kiralayan Nezir Talu, burada metal fermuar elcikleri yapmaya başladı. Kısa sürede işleri açılan Talu, Türkiye’nin büyük firmalarıyla temas kurdu. Olumlu görüşmeler yapan Talu, makine ekipman desteği için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurdu. 50 bin lira hibe desteği sayesinde 4 makine alan Talu, ürettiği ürünleri başta İstanbul olmak üzere Bursa, Denizli ve Gaziantep’te büyük tekstil firmalarına satmaya başladı. Talu, hedefinin Siirt’ten ulusal bir marka çıkarmak ve Avrupa’ya açılmak olduğunu vurguladı.

6 ay önce iş yerini açtığını anımsatan Talu, “Bu ürünleri İstanbul, Antep, İzmir ve Bursa illerindeki büyük tekstil firmalarını satıyoruz. O firmalar da iç piyasada kullandıkları ürünlerin çoğunu genellikle yurt dışına gönderiyor. Elcik üretiminin yanında şekerlik hediyelik süs ürünü, menteşeleri, kapı kollarını yapıyoruz. Ürünlere ciddi bir talep var, bu ürünleri biz de yurt dışına satmayı planlıyoruz. Siirt ve Güneydoğu'da ulusal bir marka çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Devletin kendilerine verdiği destekten çok memnunuz kaldıklarını belirten Talu, üretilen ürünlere rağbet olduğunu, sonraki hedeflerinin ise istihdamı artırmak olduğunu söyledi.

“Üretimi üst noktaya çıkarmayı istiyoruz”

Ürünün üretim aşamalarını anlatan Hasan Çekin adlı tekstil ustası ise atölyede fermuar kürsüleri, kapı kolları, mobilya bağlantı elementleri, hediyelik eşya üretimi yaptıklarını, talep gelmesi durumunda farklı metal malzemelerin üretilebileceğini aktardı. Çekin, "Bakır, alüminyum magnezyum ve çinko bileşenlerinden oluşan zamak metalini, 50 derecede erittikten sonra, önceden hazırlanan kalıplar yardımıyla tekstil yan ürünlerinde kullanılan malzemeler haline getiriyoruz. Aynı zamanda geri dönüşümü de mümkündür. Şuan Siirt'te böyle bir atölye açarak, üretimi bir üst noktaya taşımayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç da girişimcinin iş fikriyle müdürlüğe başvuru yaptığı belirterek, "İş fikrini incelediğimde bu işi ilk ve tek yapan bir firma olduğunu gördük ve kendisine destek vermeyi uygun gördük. Şuan ürettiği ürünleri Türkiye pazarına satıyor, hedefinde yurt dışı pazarına açılmak var. Siirt'ten bir uluslararası marka geliştirmeyi hedefliyoruz. İş fikri olan tüm girişimcilerimizi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Niyazi Deniz