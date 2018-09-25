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'Tek teker Anıl' kıskıvrak yakalandı

'Tek teker Anıl' kıskıvrak yakalandı
'Tek teker Anıl' kıskıvrak yakalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafikteki araçların arasında motosikletle tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek terör estiren maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetsiz magandaya bin 218 lira para cezası kesildi.

'Tek teker Anıl' kıskıvrak yakalandı - Tıkla İzle

İstanbul'un çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atmıştı. Aynı maganda bir başka gün ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde akan trafikte tek tekerin yanı sıra akrobatik hareketler yaparak adeta terör estirmişti.

Plakadan kimliği tespit edilerek yakalandı 

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntülerden yola çıkarak magandanın kullandığı motosikletin plakasını belirledi. Plakadan magandanın kimliğini tespit eden ekipler, Anıl Y.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Ehliyetsiz magandaya para cezası kesildi 

Sivil trafik ekipleri tarafından şubeye götürülen magandaya, 'Yetersiz ehliyet ile araç kullanmak', 'Kamu huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak' ve 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçlarından bin 218 lira para cezası kesildi. İşlemleri tamamlanan maganda, adli işlemleri yapılmak üzere Beşiktaş Polis Merkezine sevk edildi.
Doğan Can Cesur
 

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