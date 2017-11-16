Tek Teker Arif hayatını kaybetti |Tek Teker Arif kimdir?

Alanya'da "Tek Teker Arif" olarak bilinen motosiklet şovmeni Arif Razgatlıoğlu, Gazipaşa'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.00 sıralarında Gazipaşa Sahil Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı hız yaptığı iddia edilen milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nun babası Arif Razgatlıoğlu’nun idaresindeki 33 NE 303 plakalı sürat motoru sürücüsü öğrenilemeyen 07 UJ 797 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak vücudunun çeşitli yerlerinde parçalara ayrılan Razgatlıoğlu ve arkasında yolcu olarak bulanan Ülkü Özcan olay yerinde can verdi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından birbirine sarılmış halde ki cesetler morga kaldırıldı.

Öte yandan Arif Razgatlıoğlu geçtiğimiz 27 Temmuz’da motosiklet kazası geçirerek yaralanmıştı.

ARİF RAZGATLIOĞLU KİMDİR?

Alanya'da "Tek Teker Arif" olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu 1962 yılında Adapazarı'nda doğdu.ilk ve Orta Eğitimini Adapazarında tamamladı. Askere gidinceye kadar sanayide fibergılas kaporta bakalit kalfası olarak çalıştı. Askerlik dönüşü 5 yıl Cafe işletmeciliği yaptı. 1990 yılında 6 silindirli CBX Honda motosikleti ile 1 haftalık tatil için Alanya'ya geldi. 1990 yılının yaz aylarında yerleşti. İlk olarak motosiklet üzerine (Rent) yani kiralama kurdu. Ardından (GAME CITY) Atari bilgisayarlı Eğlence merkezi ve 4 yıl kadar da (Disco) çalıştırdı. 2.El Motosiklet, Aksesuar ve kiralama faaliyetlerini sürdürdü. Evli, Tümay ve Toprak adında iki oğlu var.