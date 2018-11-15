İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tek teker giden motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

Tek teker giden motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada
Tek teker giden motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

Beykoz Halil Ulukurt Tüneli içerisinde tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye atan motosikletli maganda, dengesini kaybedince kaza yaptı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Tek teker giden motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada - Tıkla İzle

Beykoz Yeni Riva Yolu üzerinde seyreden motosikletli bir maganda, tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Bu şekilde metrelerce seyreden motosikletli, hem kendi hem arkadaşı hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Bir süre sonra Halil Ulukurt Tüneli'ne giren maganda, burada da aynı şekilde gitmek istedi. Motosikletin ön tekerliğini kaldıran maganda, kısa bir süre sonra dengesini kaybederek kaza yaptı. O anlar ise arkadaşının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde maganda uzun süre tek teker üzerinde gidiyor. Ardından dengesini kaybeden maganda yere düşerek savruluyor.  

Doğan Can Cesur

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.