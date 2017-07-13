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Tek teker şov yapayım derken ölümden dönen motosikletli maganda kamerada

Kağıthane Tüneli’nde arkadaşlarıyla sözde şov yapmak isteyen motosikletli maganda faciaya davetiye çıkardı. Tünel içerisinde tek teker giderken takla atarak yerde sürüklenen motosikletlinin o anları arkadaşının kask kamerasına yansıdı.

Tek teker şov yapayım derken ölümden dönen motosikletli maganda kamerada

13 Temmuz 2017 09:56
Tek teker şov yapayım derken ölümden döndü - Tıkla İzle

Bir motosikletlinin Kağıthane Tüneli’ndeki sözde şovu adeta faciaya davetiye çıkardı. Tünel içerisinde motosikletinin ön tekerine kaldırarak seyir eden motosikletli, bir anda dengesini yitirerek takla attı. Motosikletiyle birlikte metrelerce sürüklenen genç, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken faciaya davetiye çıkardığı o anları ise arkadaşının kask kamerasına yansıdı.

Kask kamerasına yansıyan görüntüler tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Görüntülerde gencin tek teker üzerinde tünel içerisindeki emniyet şeridinde hızlı bir şekilde ilerlediği görülüyor. Ön tekerini havya kaldırarak ilerleyen gencin dengesini kaybederek motoruyla birlikte takla attığı görülüyor. Gencin motoruyla birlikte yerde sürüklenirken diğer şeritten ise araçların geçtiği görülüyor. Kazayı şans eseri hafif sıyrıklara atlatan gencin diğer araçların altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görüntülerde görülüyor. Öte yandan motosikletlilerin özellikle Kağıthane Tünelinde sık sık bu tür tehlikeli şov yapmaları ve trafiği tehlikeye soktukları anlar kameralara defalarca yakalanmıştı.

Etiketler: kağıthane tüneli, şov


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