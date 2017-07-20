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Tek tekerle Çin'i dolaştı

21 yaşındaki İngiliz asıllı Ed Pratt tek tekerlekli bisikletle Çin'de 3 bin 403 kilometre yol katetti.

Tek tekerle Çini dolaştı
Tek tekerle Çin'i dolaştı - Foto Galeri

20 Temmuz 2017 11:34
Tek tekerle Çin'i dolaştı - Tıkla İzle

İngiltere’nin güneybatısında bulunan Somerset'teki evinden Mart 2014'te yola çıkan 21 yaşındaki İngiliz asıllı Ed Pratt, Avrupa’yı geçip, Türkiye'nin dört bir tarafını dolaştıktan sonra Kazakistan'ın keşfedilmemiş yokuşlarına ulaştı. Dünyayı tek tekerlekli bisikletle dolaşan ilk insan olmak hayaliyle yola çıkan Pratt, Çin'in kuzeybatısındaki efsanevi İpek Yolu'yla ülkenin kuzeybatısına ve Urumçi kentinden başkent Pekin'e ulaştı. Pratt daha sonra Çin'in dağlık iç kısmındaki şehirler olan Lanzhou, Chongqing ve Nanning'i geçerek 6 ay süren yolculuğunu Vietnam’da tamamladı. Pratt, gezisinde 3 bin 403 kilometre yol katetti.


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