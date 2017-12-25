Tek tip elbise dönemi: FETÖ'cüler hadlerini bilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, dün yayımlanan iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hakkında değerlendirmelerde bulundu. "KHK ile ilgili olarak ön önemli diyebileceğim şey tek tip elbise meselesi" diyen Erdoğan şunları söyledi: Burada zannediyorum şöyle bir şey anlaşılıyor, cezaevine girdiği andan itibaren tek tip elbise. Öyle bir şey yok. Bu sadece duruşmalara gelirken bu insanlar tek tip elbiselerle gelecek. Öyle kravatlı, çok havalı şekilde duruşmalara gelmeyecekler. Tek tip elbiseyi giyip öyle gelecekler. Bunların içinde tulum giyecek olanlar var. Bu aslında mağdurların ve mazlumların da bir talebidir. Diyorlar ki, ‘Bunlar benim evlatlarımı öldürdü, şehit etti, bu kadar rahat nasıl olur da buraya geliyor, bunlar darbeci, terörist, nasıl geliyorlar.’ Şu anda Amerika bunu uyguluyor. Son meşhur duruşmada bırakın tek tip elbise giymeyi ayaklarına zincir vurarak mahkemeye getirmişlerdir. Türkiye böyle bir uygulama yapmıyor. Sadece eline kelepçe vuruyor, duruşma salonuna kadar getiriyor, orada kelepçeyi de alıyorlar.

FETÖ'cülerin artık Afrika ülkelerinde de barınamadığını dile getiren Cumhurbaşkanı "Bu örgütün birçok Afrika ülkesinde emperyalistlerin uşaklığını, gönüllü taşeronluğunu yaptığını biliyoruz. Hayır, eğitim, diyalog diyerek milleti kandıran FETÖ’cü alçaklar, Afrikalı kardeşlerimizin ihtiyaçları üzerinden de sömürü çarklarını özellikle döndürüyorlar. 15 Temmuz gecesi bu örgütün gerçek yüzünü ifşa etti. Birçok Afrika ülkesi, FETÖ’cüleri sınır dışı etti, örgüte ait okulları Maarif Vakfına devretti" dedi.

ABD'nin Kudüs oylamasında BM'de yenilgiye uğramasını da değerlendiren Erdoğan, şöyle konuştu: Amerika’ya çağrımızı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Sayın Trump ile görüşme yollarını yine ararız. Temenni ederim ki sayın Trump da bizi arasın. Çünkü başından itibaren aslında İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak, bu kararlarını açıklamadan önce onların bizi aramalarını özellikle beklemiştik. Çünkü dönem başkanıyız, bizimle istişareleri yapmış olsaydı bu yanlışa düşülmezdi. Kendisini öyle veya böyle kendisini arayabiliriz, şu anda verilmiş bir karar yok.

BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ KUDÜS’TE

Erdoğan, Sudan'da mevkidaşı Ömer El-Beşir ile görüşmesi sonrasında da yine Kudüs’e ilişkin şunları söyledi: ABD'nin burada (BM) 9'da kalması ve hangi ülkelerle 9'da kaldığı düşünüldüğünde ortaya bir gerçek çıkıyor. Ne kadar güçlü olursanız olun en güçlü olan haktır ve hak burada da galip gelmiştir. Türkiye'nin büyükelçiliğinin Kudüs'te olduğunu açıkça ifade etmek istiyorum. Fiili olarak bu böyledir ama işgal kalktığı zaman gereği yapılacaktır.

Türkiye Gazetesi