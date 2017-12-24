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Tek tip kıyafet KHK'da: Kıyafetler nasıl olacak?

Anayasal düzene karşı işlenen suçlarla yargılananlar badem kurusu ve gri renkli tulum giyecek

Tek tip kıyafet KHKda: Kıyafetler nasıl olacak?

24 Aralık 2017 09:23

Son yayınlanan KHK'da tek tip düzenlemesi de yer aldı. Darbe sanıkları bundan sonra badem kurusu renk kıyafetle duruşmaya gelecek.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Milli Savunma Bakanlığının bünyesinden alınarak Cumnurbaşkanlığına bağlandı. Müsteşarlık personeli cumhurbaşkanının onayı ile atanacak, cumhurbaşkanı bu yetkisini müsteşara devredebilecek.

Yıllık listelerde belirlenen silahlarla bunlara ait mühimmat ve yedek parçaların iç pazara üretici veya dağıtıcı firmalarca sunulmasına, İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca izin verilecek.

 

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