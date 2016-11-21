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Tek tip sigara dönemi başlıyor

Sigara satışları yeni düzenlemeyle yasalaşma yolunda. Buna göre sigaralar, markası ve logosu belli olmayacak kadar küçük kullanılan tek tip siyah paketlerde ve kapalı dolaplarda satılacak.

Tek tip sigara dönemi başlıyor

21 Kasım 2016 09:42

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, yeni düzenlemenin sigarayı bırakma mücadelesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye’de yaklaşık 15 milyon insanı kendine esir eden sigara ile mücadele konusunda devlet yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Hazırlanan torba yasa taslağına göre sigara, markası ve logosu belli olmayacak kadar küçük kullanılan, sadece uyarı yazılarının olduğu tek tip siyah paketlerde ve dışarıdan içi görünmeyen kapalı dolaplarda satılacak. Ayrıca sigara içme yasağının da genişletilmesi planlanıyor.

Sigara kullanımının dünya genelinde en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan kanser hastalığının en önemli etkenlerinden biri olduğunu ifade eden Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Yeni yasa taslağına göre sigara kara pakete girecek. Bu paketlerde sigaranın markası ve logosu belli olmayacak kadar küçük olacak ve uyarı yazıları daha ağırlıklı olacak. Bu uygulama ilk olarak Avustralya’da başladı ve oldukça faydalı oldu. Türkiye’den başka İrlanda, İngiltere, Fransa ve Finlandiya da kara paket uygulamasına geçmeyi planlıyor. Aslında bu ‘tek tip kara paket’ uygulamasını 2000 yılında Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak biz önermiştik. Dünya Sağlık Örgütü’nün de önerdiği bir uygulama bu. Bugün bu önerimizin karşılık buluyor olması bizim için son derece gurur verici bir olay. Yine bu düzenlemeye göre sigara satışları eskisi gibi camekânlı dolaplardan değil, içi görünmeyen kapalı dolaplardan yapılacak. Ayrıca sigara yasağının da genişletilmesi planlanıyor. Buna göre okul ve hastane bahçeleri ile çocuk parkları gibi açık alanlarda da sigara içmek yasaklanacak. Biz dernek olarak bu düzenlemeyi, sigarayla mücadele konusunda atılmış son derece önemli ve etkili bir adım olarak görüyoruz. Vatandaş o eski renkli, cazip gösterilmeye çalışan paketler yerine eline uyarılarla dolu kapkara bir kutu alınca rahatsız olacak. Camekânlı dolapta, kasanın hemen yanında görmediği zaman da, örneğin su almaya girdiği bir markette sigarayı görmediği için aklına sigara gelmeyecek. Bu da daha az sigara tüketmesine ve neticede sigarayı bırakmasına yardımcı olacak. Bunda katkımız olacağı için de çok mutluyuz. Neticede aklın yolu bir” dedi.
20 Kasım tarihinin Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak işlendiğini hatırlatan Dr. Aydın, “Sigara başta kanser türleri olmak üzere birçok hastalığın ana sebebi. O kadar ki, sigara kullanan bir kişi sigarayı bıraktığı andan itibaren vücudunda saatler içinde bile belli iyileşmeler oluyor. Sigarayı bırakan insanda 20 dakika içinde kan basıncı ve nabız normale dönmeye başlıyor, ellere ve ayaklara daha rahat kan gittiği için bu uzuvlar hızla normal sıcaklığına dönüyor. 24 saat sonra vücut karbonmonoksitten temizlenirken 72 saat sonra solunum yolları gevşediği için nefes alıp verme rahatlıyor. 10-15 yıl içinde de kalp krizi geçirme riskiniz, hiç sigara içmemiş kişilerin seviyesine inerken, akciğer kanseri riski yarı yarıya düşüyor. 20 Kasım Dünya Sigarayı Bırakma Günü münasebetiyle sigarayı bırakma hareketinin yurt genelinde yaygınlaşmasını diliyoruz. Bununla ilgili gerçekleştirilecek her düzenlemeye de Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

“Sigara sadece sağlığa zararlı değildir, öldürür"

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak sigaranın sadece “sağlığa zararlıdır” şeklinde değerlendirilebilecek bir nesne olmadığını her yerde vurguladıklarını ifade eden Dr. Aydın, “Sigara sadece sağlığa zararlı değildir, sigara öldürür. Bu nedenle sigara kullanan vatandaşlarımızın 20 Kasım Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde bu kötü alışkanlıklarından vazgeçmeleri için daha fazla zaman kaybetmeden bir kez daha düşünmelerini öneriyoruz. İnsan sağlığı dünyadaki en önemli değerlerden biri. Sigara tüketiminden kaynaklı can kayıplarının önüne geçmek için sigara ile mücadelemize sigara yeryüzünden silinene kadar devam edeceğiz” dedi. 


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