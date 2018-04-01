Tek tuşla denklik belgesi

Bu platformla vatandaşlar tüm işlerini tek tuşla yapabilecek. Bunlar arasında, İsim ve diploma denkliği, öğrenci belgesi, senetler, vekaletname gibi evraklar, devlet kurumlarının ya da noterin onayına gerek kalmadan elektronik ortamda alınabilecek.

Kişisel verilerin korunması kaydıyla gerçekleştirilecek söz konusu uygulamayla resmi evraklara elektronik ortamda konulacak "onay şerhi" (e-apostil) hem anlık olacak hem de daha ucuza yapılacak.

PTT AŞ tarafından gerçekleştirilecek işlemler gizlilik konusunda da 'Veri korunması' kaydıyla güvenli olacak.