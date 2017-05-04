Tekeri patlayan TIR otomobili biçti: 2 yaralı

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında İzmir Çevre yolu Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bornova istikametinden Otogar istikametine seyir halinde olan Turgut Akın idaresindeki 35 AS 5367 plakalı TIR’ın sol ön tekeli patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Turgut Akın idaresindeki TIR, sol şeritten gelen Mehmet Kocabaş idaresindeki 34 PG 8621 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Otomobili altına alan TIR, yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık, AKS ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AKS ekipleri otomobil içerisinde sıkışan Turgut Akın ve Durmuş Kara'yı sıkıştıkları yerden çıkardı. TIR’ın altında adeta biçilen otomobilden çıkarılan yaralılar ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazada TIR sürücüsü hafif yararlanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abdülaziz Baydilli