Diğer
Kategoriler

Tekeri patlayan TIR otomobili biçti: 2 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde tekerleği patlayan TIR, kontrolden çıkarak aynı istikamette giden bir otomobili altına aldı. Tır, otomobili biçerken otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Tekeri patlayan TIR otomobili biçti: 2 yaralı

04 Mayıs 2017 13:34
Tekeri patlayan TIR otomobili biçti: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında İzmir Çevre yolu Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bornova istikametinden Otogar istikametine seyir halinde olan Turgut Akın idaresindeki 35 AS 5367 plakalı TIR’ın sol ön tekeli patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Turgut Akın idaresindeki TIR, sol şeritten gelen Mehmet Kocabaş idaresindeki 34 PG 8621 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Otomobili altına alan TIR, yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık, AKS ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AKS ekipleri otomobil içerisinde sıkışan Turgut Akın ve Durmuş Kara'yı sıkıştıkları yerden çıkardı. TIR’ın altında adeta biçilen otomobilden çıkarılan yaralılar ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazada TIR sürücüsü hafif yararlanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abdülaziz Baydilli

Etiketler: İzmir, kaza, TIR


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!