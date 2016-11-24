Edinilen bilgiye göre, birkaç gün önce Karapınar Mahallesi'nde Türkiye Petrolleri yakınlarında bulunan Adıyaman Belediye Başkanlığı Makine İkmal Müdürlüğüne gece saatlerinde kimliği belirsiz şahıslar girmiş, atölyeler kısmında bulunan kamyon ve kepçelere ait olduğu öğrenilen 9 adet tekerleği çalmak istemişti. Tekerleklerin kamyonete yükleneceği sırada durumu fark eden vatandaşlar polise haber vermiş ve polislerin geldiğini gören şahıslar kaçmıştı.

Olay sonrası Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda polis ekipleri olayı gerçekleştiren İsmet G. ile Mehmet Ç’yi yakaladı. Yakalanan tekerlek hırsızları emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan İsmet G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Mehmet Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir





