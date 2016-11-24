Diğer
Kategoriler
Adana'da ikinci bombalı araç

Tekerlek hırsızı tutuklandı

Adıyaman’da tekerlek hırsızlığına karışan 2 kişiden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


24 Kasım 2016 13:50

Edinilen bilgiye göre, birkaç gün önce Karapınar Mahallesi'nde Türkiye Petrolleri yakınlarında bulunan Adıyaman Belediye Başkanlığı Makine İkmal Müdürlüğüne gece saatlerinde kimliği belirsiz şahıslar girmiş, atölyeler kısmında bulunan kamyon ve kepçelere ait olduğu öğrenilen 9 adet tekerleği çalmak istemişti. Tekerleklerin kamyonete yükleneceği sırada durumu fark eden vatandaşlar polise haber vermiş ve polislerin geldiğini gören şahıslar kaçmıştı.
Olay sonrası Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda polis ekipleri olayı gerçekleştiren İsmet G. ile Mehmet Ç’yi yakaladı. Yakalanan tekerlek hırsızları emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan İsmet G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Mehmet Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir


 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç