Diğer
Kategoriler

Tekerlekli sandalye ile dans

Türkiye'de tek tekerlekli sandalye dans grubu olan, Amisos 55 Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü'nün dansçı minikleri, tekerlekli sandalyeleriyle güzel bir dans gösterisi sergiledi.

Tekerlekli sandalye ile dans

03 Aralık 2016 19:26

Yeşilyurt Alışveriş Merkezi'nde (AVM) "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Amisos 55 Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü üyesi engelli minikler tekerlekli sandalye dans gösterisi yaptı. Kulüp öğrencilerinin eşliğinde yapılan dans gösterileri oldukça beğeni topladı. Gösteriyi izleyen diğer engelli vatandaşlar da şarkı ve danslara eşlik etti. Etkinlikte ayrıca söylenen şarkıların işaret diliyle çevirisi yapıldı ve bazı engelliler de şarkı söyledi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla böyle bir faaliyet yaptıklarını söyleyen Amisos 55 Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yaşar, "6 ile 8 yaş arası minik engelli kardeşlerimizin sosyalleşmesi için yaptığımız bir çalışma. Üniversite öğrencilerimiz de onlara eşlik ediyor. Böylece güzel bir kaynaşma ile sosyalleşme ve bilinçlenme yapmış oluyoruz. Türkiye'deki herkesin bu tip faaliyetler yapmasını isterim. Engellilere ancak bu şekilde destek olabiliriz" dedi. 

Kenan Akyüz

Etiketler: dans, tekerlekli sandalye


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç