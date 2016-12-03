Yeşilyurt Alışveriş Merkezi'nde (AVM) "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Amisos 55 Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü üyesi engelli minikler tekerlekli sandalye dans gösterisi yaptı. Kulüp öğrencilerinin eşliğinde yapılan dans gösterileri oldukça beğeni topladı. Gösteriyi izleyen diğer engelli vatandaşlar da şarkı ve danslara eşlik etti. Etkinlikte ayrıca söylenen şarkıların işaret diliyle çevirisi yapıldı ve bazı engelliler de şarkı söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla böyle bir faaliyet yaptıklarını söyleyen Amisos 55 Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yaşar, "6 ile 8 yaş arası minik engelli kardeşlerimizin sosyalleşmesi için yaptığımız bir çalışma. Üniversite öğrencilerimiz de onlara eşlik ediyor. Böylece güzel bir kaynaşma ile sosyalleşme ve bilinçlenme yapmış oluyoruz. Türkiye'deki herkesin bu tip faaliyetler yapmasını isterim. Engellilere ancak bu şekilde destek olabiliriz" dedi.

Kenan Akyüz