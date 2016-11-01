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Tekerlekli sandalye ile hayatı değişti

Manisa’nın Kula ilçesinde inşaatlarda işçi olarak çalışırken kemik erimesi sonucu yatağa mahkum kalan 64 yaşındaki Yakup Elveren’in hayatı Alaşehir Belediyesi tarafından hediye edilen tekerlekli sandalye ile değişti.

Tekerlekli sandalye ile hayatı değişti

01 Kasım 2016 10:20

Yatağa mahkumiyeti biten Elveren artık tekerlekli sandalyesi ile evinin dışına çıkarak dış dünyayla yeniden bağlantı kurmaya başladı.

Engellilere karşı yaptığı pozitif ayrımcılık ve dağıttığı tekerlekli sandalyeler ile dikkatleri çeken Alaşehir Belediyesi bir engelliyi daha sevindirdi. Kemik erimesi sonucu yatağa mahkum kalan 64 yaşındaki inşaat işçisi Yakup Elveren’in durumunu öğrenen Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban yaşlı adama tekerlekli sandalye ulaştırılmasını sağladı. Alaşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cafer Özkaya Yakup Elveren’e tekerlekli sandalyesini teslim etti. Tekerlekli sandalyesine kavuşan Elveren başta Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban olmak üzere Alaşehir Belediyesine hassasiyetleri için teşekkür etti.

Maddi imkanları yerinde olmayan ve tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan vatandaşların durumlarının incelenmesinin ardından kendilerine tekerlekli sandalye hediye ederek yatağa ve evlerine olan mahkumiyetlerini sonlandırmaya çalıştıklarını kaydeden Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, “64 yıllık emektar 2 çocuk babası Yakup Elveren yakalandığı amansız kemik erimesi hastalığı nedeni ile yatağa mahkum kalmış. Alaşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğümüze yaptığı durum bildirimi hakkında hikayesinden etkilendik. Belediyemiz Meclis Üyesi Cafer Özkaya ile Yakup Elveren için aldığımız tekerlekli sandalyeyi kendilerine takdim ettik” dedi. 


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