Tekerlekli sandalyeyle dalış yaptı

Denizli ve Afyonkarahisar'dan gelen 40 kişilik AKUT ekibi dalış yapmak için ilçedeki Elite Dalış Okuluna geldi. Dalış eğitmeni Selami Tuncelli, Aydın Tanal ve Önder Diktaş'tan verdiği eğitimin ardından bedensel engelli Patır ve ekip arkadaşları, Dalyan Koyu açıklarında dalış gerçekleştirdi. Dalış eğitmenleri ile birlikte tekerlekli sandalyesi ile 5 metre derinliğe inen Alper Patır, deniz dibinde tekerlekli sandalye ile gezinti yapıp balıkları besledi. Balıkların dünyasında yaptığı gezintiden büyük keyif alan Alper Patır'ı sualtı fotoğrafçısı ve eğitmen Aydın Tanal görüntüledi.

Yaklaşık 42 dakika sualtında kalan omurilik felçlisi Alper Patır, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de geçen yıl üzerine ağaç düştüğü için omurilik felci geçirdiğini ve engelli olduğunu anlattı.

Omurilik felciyle mücadele ederken tüm omurilik felçlilere umut ışığı olabilmek için çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiğini ifade eden Patır, “Bugün de çok güzel bir dalış gerçekleştirdik. Engelliler lütfen evde oturmasın. Hayatın içinde olsunlar. Hayat çok güzel ve yaşamaya değer. Bu nedenle herkesi mutlaka hayatın içinde olmaya davet ediyoruz. Dalışta su altında balıkları besledik ve tekerlekli sandalyeyle bir farkındalık oluşturmak için dolaştık" diye konuştu.

Dalış eğitmenleri ile 5,5 metreye daldıklarını, orada akvaryum şeklinde bir ortamda balıkları beslediğini ifade eden Alper Patır, "Omurilik felçlilerine ve tüm engellilere farkındalık sağlamaya çalıştık. Her engellimiz bunları yapabilir. İnsanlar yeter ki kendilerine güvensinler. Şimdi yamaç paraşütü planım var. Mevsim iyi olursa yamaç paraşütü projesi de gerçekleştirmek istiyorum. Yıllar önce zıpkın dalış yapmıştım ama ilk kez bu halimle scuba dalış gerçekleştirmenin keyfini yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Patır, bundan sonra yamaç paraşütüyle uçuş yapmak istediğini de kaydetti.

Dalış Eğitmeni Selami Tuncelli ise dalış yaparken zorlanmadıklarını, kendisinin verilen brifingle dalışa oldukça hazır olduğunu söyledi. Tuncelli, "Önceden dalış hakkında brifing verdik. Önce 2, ardından 3 ve son olarak 5-5,5 metreye kadar tekerlekli sandalye ile indirdik. Deniz dibinde oturup sohbet ettik, balıkları besledik. 42 dakikalık dalış gerçekleştirdik. Bütün engelliler dalış yapabilir. 8 yaşındaki çocuklar bile dalış gerçekleştirebilir. Ancak ülkemizde 14 yaşın altındakiler dalış yapamıyor" diye konuştu.

Dalış sonunda AKUT Afyon ve Denizli ekipleri Alper Patır ve dalış eğitmenleri ile toplu bir fotoğraf çektirdiler.

Murat Yalçın