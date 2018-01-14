Tekirdağ derbisi Çerkezköy’ün

Çorlu General Basri Saran Stadyumu’nda oynanan maça etkili ve hızlı başlayan taraf ev sahibi Çorluspor 1947 oldu. Golcü oyuncusu Serkan Bozkurt’un kaydettiği golle 1 – 0 öne geçen Çorlu temsilcisi, Çerkezköy 1911 forması giyen eski oyuncusu Orhan Pamukçu’nun 24 ve 26. Dakikalarda peş peşe bulduğu 2 gole engel olamayınca soyunma odasına 2- 1 geride girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan ve 48. Dakikada İlyas ile bir gol daha bulan konuk Çerkezköy 1911 maçın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca sahadan 3 puanı 3 golle alarak ayrıldı.

Çerkezköy 1911 bu sonuçla puanını 25’e yükselterek 3. Sıraya yerleşti ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Çorluspor 1947 ise 13 maç sonunda 17 puanda kaldı ve 13 takımlı grubun 8. sırasında yer alabildi.

Çerkezköy 1911 takımına 3 – 1 yenildiği maçta bu sezon kendi sahasında ilk kez kalesinde gol gören Çorluspor 1947 bölgesel amatör ligdeki üçüncü sezonunda da ilk kez sahasında yenilgi yüzü gördü.

BAL 12. Grup’ta yer alan Tekirdağ temsilcilerinden Çerkezköy 1911 gelecek hafta Çanakkale temsilcilerinden Bigaspor takımını Çerkezköy’de konuk edecek. Çorluspor 1947 ise bir başka Çanakkale ekibi Yeni Çanspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Serdar Şahin

