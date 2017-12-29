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Tekirdağ Emniyeti’nden huzur uygulaması

Tekirdağ’da tüm yurtta olduğu gibi vatandaşların, yeni yıla huzur ve güven içinde girmelerini sağlamak amacıyla trafik ve asayiş uygulamaları başladı.

Tekirdağ Emniyetinden huzur uygulaması

29 Aralık 2017 22:35

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yaklaşan yeni yıl münasebetiyle Tekirdağ’da Asayiş, Güvenlik, Narkotik Suçlar İle Mücadele, TEM, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinin katılımıyla il genelinde farklı noktalarda denedim yapılmaya başlandı. Genel güvenlik ve asayişin sağlanması, meydana gelebilecek asayiş olayları ile muhtemel terör eylemlerinin önlenebilmesi, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslar ile suç işleme hazırlığında olan şahısların yakalanması amacıyla asayiş uygulaması başladı.

Tekirdağ il merkezinde 5 ayrı noktada il genelinde toplam 25 noktada 550 personelin katılımıyla gerçekleşen yeni yıla huzur ve güven uygulaması devam ediyor.

Vedat Bayraktar - Emre Gülle
 

 

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