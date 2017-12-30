Tekirdağ itfaiyesi bir yılda 10 bin 553 olaya müdahale etti

Tekirdağ genelinde 62 araç ve 216 personelle hizmet veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yılın son günlerinde 2017 yılının istatistiklerini İhlas Haber Ajansı ile paylaştı. Tekirdağ İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, Tekirdağ İtfaiyesi olarak dışarıda kalan vatandaşların kapılarını açarak onlara yardımcı olduğunu ve bir ilke imza attıklarını söyledi.

"10 bin 953 olaya müdahale etmişiz"

Tekirdağ İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, "İtfaiye Daire Başkanlığı olarak, müdahale ettiğimiz olay sayısı 10 bin 953 olaydır. Bunları detaylandırırsak 4 bin 402 tanesi yangın, 404 tane trafik kazası, 182 tane insan kurtarma, bin 423 tane hayvan kurtarma, 47 tane intihara teşebbüs, 127 tane asansör tahliyesi, 2 bin 91 tane kapı açma, su baskınlarında 563 tane, su baskınına müdahale etmişiz detaylandırdığımız taktirde bu şekilde. 10 bin 953 olaya müdahale etmişiz 2017 senesi içerisinde çok çok az sayılmaz" dedi.

2 bin 91 tane kapı açma olayı

Pehlivan, Tekirdağ itfaiye ekipleri olarak bir ilke imza atarak dışarıda kalan vatandaşların kapıları açtıklarını belirterek, bu yaklaşımın vatandaşlar tarafından beğenildiğini aktardı. Pehlivan, "Geceleri dışarıda kalmış vatandaşlarımıza bu konuda ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. Vatandaş akşam bir yere yemeğe gidiyor veya sinemaya gidiyor, döndüğünde anahtarını içeride unutmuş oluyor. Gecenin bir yarısında kapının dışında kalıyor, bu durumlarda bizi aradığı taktirde vatandaşlarımızın kapılarını açıp yardımcı oluyoruz. Tabi bunu bir tutanak karşılığında yapıyoruz. Yani bir şahidimiz oluyor veya bir polis, jandarma eşliğinde yapıyoruz ve tutanak tanzim ediyoruz. Olumsuz bir takım olaylarla karşılaştık, tecrübelerimizden dolayı bu şekilde bir tutanakla bu hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımıza geri dönüşümü de çok mutlu edici. Memnuniyet verici bir geri dönüşüm oluyor bize, bunun için devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız için çalışıyoruz"

Son olarak vatandaşlara seslenen Pehlivan, vatandaşların itfaiye ekiplerine güvenmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Vatandaşlarımızdan bize güvenlerinin devamını diliyoruz, yani güven duymaları gerekiyor bu teşkilata. Nedeni de şu başka bir itfaiye teşkilatı yok. Tekirdağ’da biz tekiz. Onun için biz geceli gündüzlü vatandaşlarımız için çalışıyoruz. Ulusumuza yeni yılda sağlık mutluluk ve başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Ayrıca, Tekirdağ İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2017 yılında Yangın Güvenliği ve Yangın Söndürme Temel Eğitimle 15 bin 560 kişiye, Yangın Güvenliği Bakımında Yerinde Denetimle bin 93 işyerine ve Gönüllü İtfaiyecilik Projesi kapsamında 97 gönüllü itfaiyeci sayısına ulaştı.

Vedat Bayraktar - Emre Gülle