TÜİK’ten verilen bilgilere göre, Türkiye genelinde 2016 yılı Ekim ayında 130 bin 274 konut satıldı. 3 bin 179 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,4’ü Tekirdağ’da gerçekleşti. Konut satışlarında, 12 bin 473 konutun satıldığı İstanbul 21 bin 094 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 14 bin 449 konut satışı ve yüzde 11,1 pay ile Ankara, 7 bin 889 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 28 konut ile Ardahan ve 34 konut ile Şırnak oldu. Tekirdağ 3 bin 179 konut satış ve yüzde 2,4 oranıyla en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 8. sırada yer aldı.

Tekirdağ’da ipotekli konut satış sayısı bin 320 olarak gerçekleşti

Tekirdağ’da ipotekli konut satışları sayısı bin 320 olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 41,5 oldu. Türkiye genelinde Ekim ayında 48 bin 110 ipotekli konut satışı gerçekleşmiş olup, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 36,9 oldu. Tekirdağ ili Türkiye’deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 2,7’lik payı ile 6. sırada yer aldı. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 621 konut satışı ve yüzde 17,9 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 60,7 ile Ardahan oldu.

Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda bin 859 konut el değiştirdi

Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda bin 859 konut el değiştirdi. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 58,5’ olduğu açıklandı. Türkiye genelinde Ekim ayında 82 bin 164 konutun satışı diğer satış şeklinde gerçekleşmiş olup toplam konut satışı içindeki payı ise yüzde 63,1 oldu. Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından yüzde 2,3’lük pay alarak 12. sırada yer aldı. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 473 konut satışı ve yüzde 15,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 59,1 oldu. Ankara 8 bin 535 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 760 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 7 konut ile Hakkari oldu.

Tekirdağ’da 3 bin 179 konut satışının, bin 492’si ilk satış, bin 687’si ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye genelindeki 130 bin 274 konut satışının, 61 bin 677’si yüzde 47,3 ilk satış, 68 bin 597’si ise yüzde 52,7 ikinci el satış olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da ise, 3 bin 179 konut satışının bin 492'si yüzde 46,9 ilk satış, bin 687’si ise, yüzde 53,1 ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Halil Dağ