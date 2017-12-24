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Tekirdağ Kudüs için yürüdü

Tekirdağ’da Kudüs’e destek yürüyüşü düzenledi.

Tekirdağ Kudüs için yürüdü

24 Aralık 2017 16:33

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir araya gelen STK ve siyasi parti temsilcileri Tekira AVM ününde toplanarak Tuğlalı Park’a kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Dev Türk bayraklarının açıldığı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel’in de katıldığı yürüyüşte ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak tepki gösterildi.

Tuğlalı Park’ta toplanan karabalık adına basın açıklaması yapan Tekirdağ İnsani Yardım Derneği (TİYAD) Başkanı Süleyman Çalışkan, “Tekirdağ’dan güçlü bir ses vermek için gene meydanlardayız ve Kudüs özgür olana kadar hep meydanlarda olacağız. Dünyayı emperyalist emelleri uğruna kana bulamak isteyen zalimler oyunlarını kurup, hamlelerini yaparak köşelerine çekilip, yeni planlarını uygulama peşindeler. Tarihin başlangıcından beri biz ıslah edicileriz deyip yeryüzünü fesat edenler gene barış adına soykırıma, işgale, zulme kapı aralamaktadırlar. Şiddeti daha da derinleştirerek, kanlı iktidarlarını sürdürmek isteyen Siyonist ve haçlı zihniyet Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor” dedi.

Yapılan basın açıklaması ve okunan duaların ardından kalabalık dağıldı.

Vedat Bayraktar

Etiketler: kudüs, tekirdağ

 

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