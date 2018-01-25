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Tekirdağ Müftülüğünde ilk resmi nikah kıyıldı

Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Tekirdağ'da ilk resmi nikah Çerkezköy Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı tarafından kıyıldı.

Tekirdağ Müftülüğünde ilk resmi nikah kıyıldı

25 Ocak 2018 16:38

Çerkezköy İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı, ilk kez resmi nikah kıymak için nikah masasına oturdu. Mustafa Salman ve Ayşe Karslı çiftinin nikahını kıyan Müftü Bardakçı, şahitler eşliğinde çiftin nikah işlemlerini tamamladı.

"En çok isteğimiz yerine geldi"

Genç çift resmi nikah kıyma yetkisinin müftülüklere verilmesinin çok avantajlı olduğunu ifade etti. Ayşe Karslı, "Müftülere verilmesi çok büyük şans bizim için. İlk nikahın bizim olması da çok güzel. Gönlümüz nikahımızın bu şekilden olmasından yanaydı bu benim en büyük isteğimdi" dedi. Damat Mustafa Salman ise, "En büyük isteğimiz yerine geldi. Rabbime şükürler olsun bu da gerçekleşti" ifadelerine yer verdi.
Nikah kıyma işleminin ardından Müftü Veli Vehbi Bardakçı, yaptığı duanın ardından evlilik cüzdanını Ayşe Karslı’ya teslim etti. Genç çift ve aileleri daha sonra objektiflere mutluluk pozu verdi.
Öte yandan nikah esnasında gelin Ayşe Karslı, 'Mustafa Salman ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?' sorusuna, 'hayırlısıyla evet' demek istedi ve ilk önce 'hayır' diyerek espri yaptı. Salonda bulunanlar bir süre şaşkınlık yaşarken gelin Ayşe Karslı durumu açıkladı.

Uğur Arslan

Etiketler: ilk resmi nikah, Tekirdağ Müftülüğü

 

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