Tekirdağ-Şarköy karayolunda heyelan

Tekirdağ-Şarköy Karayolu Uçmakdere-Gaziköy mevkisi arasında heyelan meydana geldi. Heyelanda kayan toprak, yolun bir şeridini trafiğe kapatırken ulaşım tek şeritten güçlükle sağlandı. Heyelanın trafiğin az olduğu bir saatte yaşanması facianın önüne geçti.

"Bir gün gömecek birisini heyelan"

Servis taşımacılığı yapan Gökhan Ülker, yolda devamlı heyelan meydana geldiğini belirterek, "Bu yol devamlı böyle, biz sürekli taşımacılık yapıyoruz. Tekirdağ-Şarköy arası en kestirme yol burası. Burası sürekli kapanıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sürekli temizliyor ama işte temizledikten sonra tekrar göçük meydana geliyor. Burada sıkıntı olacak, bir gün yazık günah bir gömecek birisini. Burada birkaç tane heyelan olan yerler var. Yetkililere söylüyoruz buraları kurcalamasınlar, burası heyelan bölgesi sürekli akan bir bölge. Burasının bıraksınlar böyle, kurcaladıkça yükseliyor tepeye doğru akıyor. Yetkililerden bir önlem alınmasını istiyoruz burada" ifadelerini kullandı.

Karayolunu trafiğe açmak için çalışma başlatıldı.