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Tekirdağ’da 20 kilometrelik araç kuyrukları oluştu

Tekirdağ-İstanbul karayolunda hafta sonu tatili dönüşü, 20 kilometreyi aşan araç kuyrukları oluştu.

Tekirdağda 20 kilometrelik araç kuyrukları oluştu

24 Temmuz 2017 07:30
Tekirdağ’da 20 kilometrelik araç kuyrukları oluştu - Tıkla İzle

Sıcak havalardan bunalan İstanbul ve yakın illerdeki vatandaşlar Tekirdağ, Çanakkale, Marmara ve Avşa adalarını tercih edince yollar dolup taştı. Hafta sonu tatillerini Trakya ve güzergahındaki illerde tamamlayan İstanbul ve yakın illerdeki vatandaşlar, Pazar gecesi dönüş yoluna geçince Tekirdağ-İstanbul karayolunda yaklaşık 20 kilometreyi aşan araç kuyrukları oluştu.

Gidiş yolu dolup taştı, geliş yolu bomboş kaldı

Hafta sonu nedeniyle Tekirdağ’dan İstanbul’a gidiş yolu yer yer tıkanırken, geliş yolu ise bomboş kaldı. Tekirdağ’ın merkez ilçesinden İstanbul yönüne yaşanan trafik yoğunluğunda yer yer maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri ise yollarda denetimler yaparak trafiği rahatlatmaya çalıştı. Trafik yoğunluğu gece geç saatlere kadar sürdü.

Öte yandan yaz ayları boyunca Pazar gecesi bu yollarda sık sık yoğunluklar yaşanıyor. 

Halil Dağ
 


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