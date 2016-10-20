FETÖ’nün avukat yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında Tekirdağ’da 8 avukat, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde örgütün talimatları doğrultusunda FETÖ davalarını takip ettikleri ve içlerinden birisinin de Bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Avukatlar, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesine sevk edilmişti.

Adliyeye sevk edilen 8 avukattan N.A., B.G ve B.Y. tutuklanırken, 5 avukat adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halil Dağ - Yakup Güler

