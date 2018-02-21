Tekirdağ’da 3 metre 20 santim uzunluğunda yılan bulundu

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Şarköy-Gelibolu-Yeniköy yolu Killik mevkiinde yol ortasında ölü bir yılan bulundu. Mustafa Balkan tarafından bulunan yılanın 3 metre 20 santim uzunluğunda olduğu öğrenildi.

"Kartal başında yiyordu"

Yılanı yol kenarında bulduğunu, kartalın yılanı yemeye çalışırken gördüklerini belirten Mustafa Baykal, "Killik bayırında bulduk bunu. Kartal başında yiyordu. Söylenenlere göre köpek yemiş. Köpeğin kalıntıları çıkmış. Bulduğumuzda ilk olarak derneğe getirdik, Avcılar Kulübüne. Orada da bütün millet gördü, ondan sonra gereken yerler söyledik" dedi.

"Böyle bir yılan daha önce hiç Şarköy’de görülmemiş"

Kendisini aradıklarını, gelip baktığında herkes gibi şaşkınlık yaşadığını ve böyle bir yılanın daha önce hiç görmediğini söyleyen Şarköy Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı İlyas Keklik, "Kardeşimiz Killik bayırı yeni köy üzerinde buldu. Akşamüzeri bizim derneğe getiriyor. 'Başkan böyle böyle bir yılan gördük' diyor. Böyle bir yılan daha önce hiç Şarköy’de görülmemiş, görünce de bütün insanlar şok oldu" ifadesini kullandı.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri yılana incelenmek üzere aldı.

Vedat Bayraktar - Emre Gülle

