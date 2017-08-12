Tekirdağ’da 50 dönüm ormanlık alan kül oldu

Olay, Malkara - Keşan yolu üzeri Danışment Mahallesi Cumhuriyet Ormanı'nda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve 2 adet yangın söndürme helikopteri sevk edildi. 2 saatlik çalışmanın ardından ekipler yangını kontrol altına aldı.

50 dönümlük ormanlık arazinin zarar gördüğü belirtildi. Jandarma tarafından ormanda yakalanan M.G isimli kişi gözaltına alındı. Bisikletli şahsın üzerinde yapılan aramada, çok sayıda çakmak ele geçirildiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.