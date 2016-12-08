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Tekirdağ’da araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2016 yılı Ekim ayı sonu itibariyle Tekirdağ’daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı artarak 246 bin 592’ye ulaştığı belirtildi.

Tekirdağda araç sayısı arttı

08 Aralık 2016 13:17

TÜİK’ten alınan verilere göre, 2016 yılı Ekim ayı sonu itibariyle Tekirdağ’daki toplam 246 bin 592 motorlu kara taşıtının, 129 bin 342’si yüzde 52,5’i otomobil, 5 bin 293’ü yüzde 2,1’i minibüs, 5 bin 38’i yüzde 2,0’ı otobüs, 40 bin 551’i yüzde 16,4’ü kamyonet, 10 bin 093'ü yüzde 4,1’i kamyon, 26 bin 454’ü yüzde 10,7 motosiklet, 619’u yüzde 0,3 özel amaçlı taşıtlar ve 29 bin 202’si yüzde 11,8 de traktörlerden oluşuyor.

Tekirdağ’da Ekim ayında 7 bin 260 adet taşıtın devri yapıldı. Tekirdağ’da devri yapılan toplam
7 bin 260 taşıt içinde otomobil yüzde 67,9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,7 ile kamyonet, yüzde 5,9 ile traktör ve yüzde 4,5 ile motosiklet takip etti. Ekim ayında devri yapılan taşıtların yüzde 6'sını ise, kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Tekirdağ’da 2016 yılı Ekim ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre bin 357 adet yüzde 0,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre 17 bin 000 adet yüzde 7,4 artarak 246 bin 592 adede ulaştı.

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında, 2016 yılı Ekim ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 20 milyon 887 bin 427 adet araç bulunduğu görülüyor. Tekirdağ’da toplam 246 bin 592 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,2’sine sahip olduğu belirtildi.

Tekirdağ’da 2016 yılı Ekim ayı itibariyle, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla, özel amaçlı taşıt sayısı yüzde 19,5, otomobil sayısı yüzde 9,0 ve kamyonet sayısı yüzde 7,4 şeklinde gerçekleşti. 

Halil Dağ


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