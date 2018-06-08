Tekirdağ'da başkanlık seçimi kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Alınan bilgiye göre olay, saat 19.00 sularında Saray'ın Büyükyoncalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden ortak kurdukları minibüs kooperatifinin başkanlık seçimleri için Ali A.'nın ofisinde bir araya gelen ortaklar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ortaklardan Önder F. belindeki silahı çıkarıp Ali A.'ya kurşun yağdırdı. Ali A. karnına ve bacaklarına aldığı kurşunlarla ağır yaralanırken, Önder F. olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Ali A. olay yerine çağrılan ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin Ali A.'yı silahla ağır yaraladıktan sonra kaçan Önder F.'yi yakalama çalışmaları sürerken, Saray Cumhuriyet Savcısı Emre Duman olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

