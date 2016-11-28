Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli sağanak yağış uyarılarının ardından beklenen yağış Tekirdağ’a gece saatlerinde başladı. Gece saatlerinde cadde aralarındaki kimi vatandaşlar, bir anda başlayan yağmura hazırlıksız yakalanırken, kimi vatandaşlar da şemsiyelerini yanına almayı ihmal etmedi.

Görüş mesafesi 20 metreye kadar indi

Gece saatlerinde bir anda bastıran yağmurda, çöken sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar inerken, kentin çeşitli yerlerinde maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Trafik polis ekipleri ise çeşitli kazaların meydana gelmemesi için, gece boyunca sürücülere uyarıda bulundu.

Hava sıcaklığı eksilere düşecek

Tekirdağ Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, yağmurun gece boyunca devam edeceği öğrenilirken, Salı günü ise kentte kar yağışı beklendiği belirtildi. Öte yandan Salı gününün ardından hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği de öğrenildi.