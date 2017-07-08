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Tekirdağ'da binlerce ölü balık karaya vurdu!

Tekirdağ'a bağlı Malkara, Şarköy ve Çanakkale Gelibolu ilçelerine uzanan Çokal Barajı’nda binlerce ölü balık karaya vurdu.

Tekirdağda binlerce ölü balık karaya vurdu!

08 Temmuz 2017 10:06
Tekirdağ'da binlerce ölü balık karaya vurdu! - Tıkla İzle

Bölgenin arazi sulaması ve içme suyu ihtiyacını karşılayan barajda toplu balık ölümleri görenleri tedirgin etti. Çokal Barajı’nda çevre katliamının yaşandığını ve yetkililerin konuyla ilgilenmesi gerektiğini ifade eden Günay Diraga isimli Sağlamtaş Mahallesi sakini, "Çokal Barajı’nda, milyonlarca ölü balığın karaya vurması sonucu çevre felaketi yaşanmıştır.

Fabrika atıkları nedeniyle baraj göleti bu hale gelmiştir. O suya insan da, hayvan da bir şekilde temas ediyor ve zehirlenme ihtimali söz konusu. Buraya hafta sonunu geçirmek için çok sayıda insan balık tutmak için geliyor. Ama şu an itibariyle barajda balık kalmadı. Yetkilileri bir an önce göreve davet ediyoruz" dedi. 

 


Hüseyin Tayyar
 

Etiketler: balık, tekirdağ


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