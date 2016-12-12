Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’da FETÖ’nün haberleşme kaynağı baylock’un kullanıcısı olduğu öne sürülen 35 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan 25 kişi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra Tekirdağ Adliyesi'ne gönderildiler. Mahkemede işlemleri tamamlanan 25 kişiden 11'i tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartı olmak üzere toplamdan 14 kişi serbest bırakıldı. Diğer 10 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Halil Dağ

TEKİRDAĞ