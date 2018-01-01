Diğer
Kategoriler

Tekirdağ'da çocuk parkında erkek cesedi bulundu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir çocuk parkında oyun gruplarına asılı bir erkek cesedi bulundu.

Tekirdağda çocuk parkında erkek cesedi bulundu

01 Ocak 2018 12:33

Bu sabah saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Ali Baba oyun parkında bulunan oyun gruplarına asılı erkek cesedi bulundu. Sabaha karşı vatandaşların cesedi fark etmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ön otopsinin ardından Cengiz Arslan'ın cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kuruluna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

Uğur Arslan

Etiketler: ceset, çocuk parkı, tekirdağ

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç