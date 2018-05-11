Tekirdağ'da denizden ceset çıktı

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Sahil dolgu alanında denizin kıyısında bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptığı incelemede kadının öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla, Deniz Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, denizdeki cesedi kıyıya çıkardı. Cesedin iki gündür denizde olduğu tahmin ediliyor.

İsmi öğrenilemeyen kadın cesedi, cenaza aracına konularak Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.