Tekirdağ'da eğitim uçağı düştü: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre özel bir firmaya ait Diamond 21 tipi eğitim uçağı ile solo uçuş gerçekleştiren öğrenci Emre Durmazpınar idaresindeki uçak, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Pist sonunda kulenin yaklaşık 400 metre yakınında meydana gelen kazada Durmazpınar yaralandı. Kolları, çenesi ve bacakları kırılan yaralı pilot adayı Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç da olay yerine gelerek inceleme yaptı ve yetkililerden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Serdar Şahin