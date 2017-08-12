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Tekirdağ’da fabrika deposunda yangın

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın hurda kağıt deposunda yangın çıktı.

Tekirdağda fabrika deposunda yangın

12 Ağustos 2017 15:24

Edinilen bilgilere göre, olay, Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir karton fabrikasında hurda kağıtların depolandığı bölümde meydana geldi.

Kağıtların depolandığı açık alandan dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, itfaiye ekiplerine haber vererek yardın istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını deponun geneline ve iş yerinin üretim bölümlerine sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangını söndürmek için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Serdar Şahin


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