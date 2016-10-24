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Tekirdağ'da feci kaza! 1 Ölü, 2 Yaralı

Tekirdağ´ın Saray ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Tekirdağda feci kaza! 1 Ölü, 2 Yaralı

24 Ekim 2016 07:42

Edinilen bilgiye göre, kaza gece saat 01.30 sıralarında Saray ilçesinin Çayla Mahallesi girişinde meydana geldi. Cemil Can Er (23) idaresinde ki 51 KV 878 Plakalı otomobil Çayla Mahallesi girişinde Çayla köprüsü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kaza sonucu takla atan otomobilden fırlayarak dere yatağına düşen Mehmet Can Kızılırmak (19) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Cemil Can E. (23) ve Can Doğu (17) kazayı gören vatandaşların çağırdığı 112 Acil Servis Ekipleri ve İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları aracın içerisinden çıkarılarak Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kaza yerinde hayatını kaybeden Mehmet Can K. (19)´un cesedi Saray Cumhuriyet Savcısının ön incelemesinin ardından Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Fatih Kıray
TEKİRDAĞ 


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