Edinilen bilgiye göre kaza Cumartesi akşamı 20:30 sıralarında Saray´ın Bağlar mevkinde meydana geldi. Çerkezköy istikametinden 59 RK 148 Plaklı motosikletiyle Saray istikametine seyreden Onur Ç. (21) ve arkasındaki Ümit K. (23) Bağlar mevkinde görgü tanıklarının ifadesine göre, Saray´dan Çerkezköy istikametine doğru gitmekte olan Aziz Z. (19) idaresindeki kamyonun hatalı sollama yaparak önlerine çıkması sonucu ani fren yaparak motosikletten düştüler. Motosikletten düşen iki genç önlerine çıkan kamyonun altında kaldılar.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onur Ç. yolda hayatını kaybederken, Ümit K. da olay yerinde hayatını kaybetti. Ümit K.´nın cesedi olay yerine gelen Saray Cumhuriyet Savcısı'nın ön incelemesinin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Onur Ç. ve Ümit K.´nın kuzen olduğu öğrenilirken, iki kuzenin cesetleri otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazaya neden olduğu iddia edilen kamyon sürücüsü Jandarma ekipleri tarafından göz altına alınırken, kazayla ilgili savcılığın başlattığı soruşturma devam ediyor.

Fatih Kıray