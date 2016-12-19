Diğer
Kategoriler

Tekirdağ'da FETÖ'den 382 kişi tutuklandı

Tekirdağ’da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, bugüne kadar 382 kişi tutuklandı.


19 Aralık 2016 11:56

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma çerçevesinde, Tekirdağ genelinde, darbeye teşebbüs, FETÖ/PDY üyeliği, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağlamak suçlamalarıyla 873 kişi gözaltına alındı. Aralarında, vali yardımcıları, hakim ve savcılar, asker, emniyet görevlisi, akademisyen ve diğer kamu görevlilerinin de bulunduğu 873 kişiden 382’si tutuklanırken, 393'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 491 kişi serbest bırakıldı. Tutuklananlardan 55 kişi de itiraz ederek tahliye edildi. 

Yakup Güler
TEKİRDAĞ 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç