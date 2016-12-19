Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma çerçevesinde, Tekirdağ genelinde, darbeye teşebbüs, FETÖ/PDY üyeliği, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağlamak suçlamalarıyla 873 kişi gözaltına alındı. Aralarında, vali yardımcıları, hakim ve savcılar, asker, emniyet görevlisi, akademisyen ve diğer kamu görevlilerinin de bulunduğu 873 kişiden 382’si tutuklanırken, 393'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 491 kişi serbest bırakıldı. Tutuklananlardan 55 kişi de itiraz ederek tahliye edildi.

Yakup Güler

TEKİRDAĞ