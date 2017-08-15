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Tekirdağ'da gölet kurudu, balıklar telef oldu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bilinçsiz yapılan tarımsal sulama nedeniyle Örey Göleti kurudu, balıklar telef oldu.

Tekirdağda gölet kurudu, balıklar telef oldu

15 Ağustos 2017 17:02

Hayrabolu'ya bağlı Örey Mahallesi'ndeki gölet, çiftçilerin tarımsal alanlarını bilinçsiz sulaması nedeniyle kurudu. Örey Mahallesi Muhtarı Nedim Başonar, tarımsal sulamanın bilinçsiz yapıldığını belirterek, gölette su kalmadığını ve binlerce balığın telef olduğunu ifade etti.

Başonar, göletteki su boşaltım vanasını bazı çiftçilerin devamlı açtığını belirterek, "Çiftçiler ekili alanlarını sulamak için boşaltım vanasını sürekli açık bırakarak sulama yapıyor. Bilinçsiz sulama nedeniyle gölette su kalmadı. Yetkililerden yardım bekliyorum. Binlerce balık telef oldu" dedi. 

Etiketler: balık, gölet, tekirdağ


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