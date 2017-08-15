Tekirdağ'da gölet kurudu, balıklar telef oldu

Hayrabolu'ya bağlı Örey Mahallesi'ndeki gölet, çiftçilerin tarımsal alanlarını bilinçsiz sulaması nedeniyle kurudu. Örey Mahallesi Muhtarı Nedim Başonar, tarımsal sulamanın bilinçsiz yapıldığını belirterek, gölette su kalmadığını ve binlerce balığın telef olduğunu ifade etti.

Başonar, göletteki su boşaltım vanasını bazı çiftçilerin devamlı açtığını belirterek, "Çiftçiler ekili alanlarını sulamak için boşaltım vanasını sürekli açık bırakarak sulama yapıyor. Bilinçsiz sulama nedeniyle gölette su kalmadı. Yetkililerden yardım bekliyorum. Binlerce balık telef oldu" dedi.