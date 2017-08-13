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Tekirdağ'da kamyon ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ’da kamyon ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağda kamyon ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı

13 Ağustos 2017 18:16

Kaza, merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Barbaros Mahallesi’ni Kumbağ Mahallesine bağlayan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 59 T 0396 plakalı ticari taksi ile 59 DV 725 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari takside bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle Barbaros-Kumbağ Mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan yol durma noktasına gelirken, olay yerinde bulunan jandarma ekipleri trafik akışını sağladı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Halil Dağ
 

Etiketler: kamyon, tekirdağ


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