Tekirdağ'da kamyon ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Barbaros Mahallesi’ni Kumbağ Mahallesine bağlayan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 59 T 0396 plakalı ticari taksi ile 59 DV 725 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari takside bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle Barbaros-Kumbağ Mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan yol durma noktasına gelirken, olay yerinde bulunan jandarma ekipleri trafik akışını sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halil Dağ

