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Tekirdağ’da kapkaç dehşeti: Borcu için yapmış

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kadınların çantasını kapkaç yöntemi ile gasp eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Tekirdağda kapkaç dehşeti: Borcu için yapmış

26 Kasım 2016 13:13

İfadesinde, bankalara borcu olduğu için kapkaç yapmaya başladığını söyleyen şahıs "Yakalanmasaydım yine kapkaç yapacaktım" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Emlak Konutları mevkisinde işten çıkarak evine gitmeye çalışan E.E. (31) isimli kadının arkasından sessizce yanaşan şahıs kadının elindeki çantayı kapkaç yaparak kaçmaya başladı. Yere düşen ve sürüklenen kadının çığlıkları üzerine etraftakiler polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda sivil ve resmi polis ekibi sevk edildi. Çevre yolundan yaya olarak elindeki çantayla kaçmaya çalışan şahsı takibe alan polis ekipleri, kısa bir kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alınan şahıs ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

BANKA BORCU İÇİN KAPKAÇ YAPMIŞ

Çorlu Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorguya alınan Ö.D.’nin (27) ifadesinde, bankalara borcu olduğu için kapkaç yapmaya başladığını söylediği öğrenildi. Ö.D.’nin "Daha yeni başlamıştım. Çok borcum var ondan kapkaç yapıyorum. Yakalanmasaydım yine kapkaç yapacaktım" dediği kaydedildi.

Ö.D.’nin geçtiğimiz gün Muhittin Mahallesi’nde evine giden N.Ş. isimli kadının çantasını da kapkaç yöntemi ile çaldığı belirlendi.

Etiketler: tekirdağ


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