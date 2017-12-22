Tekirdağ’da kar yağışı başladı

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı gece akşam saatlerinde başladı. Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde etkisini artıran kar yağışı, Hayrabolu Malkara ve Muratlı ilçelerinde de etkili oluyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yolların kapanma olasılığına karşı hazır bekletilirken, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri lastik bakımını ihmal etmemeleri ve dikkatli olmaları hususunda uyarıda bulundu. Kar yağışının gece boyu etkili olması bekleniyor.

Vedat Bayraktar - Emre Gülle



