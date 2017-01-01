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Tekirdağ'da kar yağışını fırsat bilen hazine avcıları türbeyi kazdı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tarihi Yeğan Reis Baba Türbesi, hazine avcıları tarafından kazıldı.

Tekirdağda kar yağışını fırsat bilen hazine avcıları türbeyi kazdı

01 Ocak 2017 12:13

Camiatik Mahallesi Gökçeşme Sokak'ta bulunan ve geçmişi I. Murat zamanına dayanan tarihi Yeğan Reis Baba Türbesi'ne gelen hazine avcıları, saat 04.30 sıralarında çapa ve küreklerle türbeyi kazarak hazine aradı. Namaza gitmek üzere evinden çıkan vatandaşlar, şahısları görüp polisi aradı. İhbar üzerine türbeye giden polis ekipleri, şahısların kaçarak izini kaybettirdiğini belirledi. Türbe çevresinde toplanan mahalle halkı, hazine avcılarına tepki gösterdi.

Camiatik Mahallesi Muhtarı Recai Öztürk, “Bu gibi yerlerimize sahip çıkmamız lazım. Tarihi baba, yatır dediğimiz buralarda define arandığını biliyoruz. Bu arayanlar kimdir bilmiyoruz. Ama bu insanlara ben şöyle sesleniyorum; burada ne para var, ne hazine var ne de başka bir şey var. Hiçbir şey yok. Tarihi yerlerimize dokunmayın, geçmişimizin izlerini silmeyin, iki kazmayla bunları yok etmeyin. Tarih kolay elde edilmiyor. Tarihi yerlerimize saygınız olsun. Geçmişimize bırakacağımız tarihi eserlerimiz meydanda kalsın. Tarihe lütfen dokunmayınız” dedi. 

Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ 


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