Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi’nde, Serkan Püsküller (36) ile M.E (15) arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, M.E tabancayla Serkan Püsküller’e 3 el ateş etti. Kurşunların göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Püsküller, kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan M.E. ise, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.