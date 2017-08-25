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Tekirdağ’da kısa dönem askerler yemin etti

Tekirdağ'da temel eğitimlerini tamamlayan kısa dönem acemi askerler, Jandarma Komutanlığında yemin etti.

Tekirdağda kısa dönem askerler yemin etti

25 Ağustos 2017 12:09

Tekirdağ Jandarma Komutanlığında düzenlenen 368. kısa dönem askerlerin yemin törenine Tekirdağ Vali Yardımcısı Lütfullah Gürsoy, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Erdal Eren’nin yanı sıra asker ve asker aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 54 asker yemin etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, programda yaptığı konuşmada, "Onlarla ne kadar övünseniz azdır. Biraz sonra görüşeceksiniz. Tahmin ediyorum biraz önce bize teslim ettiğinizde daha sağlıklı, daha olgunlaşmış, daha bilgili bulacağınızdan eminim. Bundan hiç şüpheniz olmasın ki, 5 ay sonra sürelerini kazasız belasız tamamladıklarında bize teslim ettiğinizden daha güzel şekilde size tekrar iade edeceğimizden en ufak bir şüpheniz olmasın. Kahraman Mehmetçikler, vatan uğruna canınızı seve seve feda edeceğinize dair, bizim şahitliğimiz üzerine namus sözü verdiniz. Bu sözü vererek vatan görevinde ağır bir yükün altına girdiniz" dedi.
Program sonunda askerler aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi. 

Halil Dağ

Etiketler: tekirdağ


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