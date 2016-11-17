Olay, 14 Kasım Caddesi üzerinde bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bacada biriken kurumdan çıktığı iddia edilen yangını yoldan geçen vatandaşlar fark etti. Polis ve itfaiyeyi çağıran vatandaşlar, yangı korku içinde seyretti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıya çıkarak yangına müdahale etti. Bacaya tazyikli su sıkan itfaiye eri, yangını diğer binalara sıçramadan güçlükle söndürdü.

Olay yerinde konuşan Mehmet Ihlamur isimli genç, tutuşan baca nedeniyle panik yaşandığını ve itfaiyenin olaya zamanında müdahale ettiğini söyledi.

Hüseyin Tayyar