24 Ekim 2016 günü bir öğrencinin velisi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait Çerkezköy ilçesinde bulunan Kreş ve Gündüz Bakımevinde çocuğunun görevli bir kadın tarafından kalem ile canının incitildiğini iddia ederek belediyenin kreşle ilgili birimine başvurdu. Daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından söz konusu görevli kadının işine son verildi.

“Görevli asla bir şey yapmadığını söylüyor”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Eylül 2015’te açıldı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak çalışıyor. 24 Ekim 2016 günü bir çocuğun anne babası bize geldiler, orada çalışan bayanla ilgili şikayette bulundular. Dediler ki çocuğumuz böyle böyle söylüyor. Konu bana ulaşınca bende çocuğun söylediğini doğru kabul edelim, o bayanı işten çıkaralım dedim. Hemen ertesi günü de resmen savcılığa başvuruldu. Görevli ise asla bir şey yapmadığını söylüyor ancak hassas olduğumuz bir konu. 40’a yakın öğrenci biz emanet edilmiş. Şu anda işin adli boyutu devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğünden de yetkililer inceleme yaptılar. Onların incelemesinde de bir şey bulunmadı. Şu an adliyeye intikal ettirilmiş, kovuşturması devam eden bir olay için de bir şey söylemem doğru değil” dedi.

Öte yandan, sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan yoğun paylaşımlarda, 3 çocuk annesi olduğu belirtilen görevli kadının, asla böyle bir şeye kalkışmayacağı ifade edildi.

Halil Dağ – Yakup Güler