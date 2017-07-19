Diğer
Kategoriler

Tekirdağ’da metrekareye 110 kilogram yağış düştü

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yaşanan yoğun yağışlar sonrasında, gerekli müdahaleleri yapan Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür ederek, “Tekirdağ ilinde metrekareye 110 kilogram gibi rekor sayılabilecek miktarda yağış düşmüştür” dedi.

Tekirdağda metrekareye 110 kilogram yağış düştü

19 Temmuz 2017 11:37

Başkan Kadir Albayrak açıklamasında, 18 Temmuz 2017 tarihi itibariyle ülkemizin kuzeybatı kesimlerini etkisi altına alan yoğun yağmur yağışında, Tekirdağ’a rekor sayılabilecek miktarda yağış düştüğünü ifade ederek, “Tekirdağ ilinde metrekareye 110 kilogram gibi rekor sayılabilecek miktarda yağış düşmüştür. Şiddetli yağışa bağlı olarak yollarda meydana gelen su birikintileri ve yüzeysel akıntılar fazla büyümeden, inşa etmiş olduğumuz yağmursuyu hatları sayesinde önemli ölçüde tahliye edilmiştir. Ayrıca Alo Büyükşehir 153, Alo TESKİ 185 ve Alo İtfaiye 110 çağrı merkezlerine gelen ihbarlar ilgili birimlere iletilmiş ve TESKİ, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekipler tarafından, iş makineleriyle en hızlı bir şekilde gerekli müdahaleler yapılmıştır. Marmaraereğlisi ilçesinde yağmurdan dolayı mahsur kalan 3 vatandaşımız ve Çorlu ilçesindeki 1 vatandaşımız ekiplerimiz tarafından kurtarılmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmamasında ve maddi zararın olabilecek en düşük düzeyde kalmasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye ekiplerinin emeği büyüktür. Yağmur yağışı başladığı saatlerden itibaren, mesai kavramı tanımaksızın, gece gündüz çalışan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin personeline, göstermiş oldukları azim ve özveriden dolayı teşekkür ederim. İnanıyorum ki çalışkan ve özverili personelimiz, ihtiyaç duyulan hallerde yine aynı özveriyi gösterecek ve halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeye devam edecektir” dedi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!