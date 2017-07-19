Tekirdağ’da metrekareye 110 kilogram yağış düştü

Başkan Kadir Albayrak açıklamasında, 18 Temmuz 2017 tarihi itibariyle ülkemizin kuzeybatı kesimlerini etkisi altına alan yoğun yağmur yağışında, Tekirdağ’a rekor sayılabilecek miktarda yağış düştüğünü ifade ederek, “Tekirdağ ilinde metrekareye 110 kilogram gibi rekor sayılabilecek miktarda yağış düşmüştür. Şiddetli yağışa bağlı olarak yollarda meydana gelen su birikintileri ve yüzeysel akıntılar fazla büyümeden, inşa etmiş olduğumuz yağmursuyu hatları sayesinde önemli ölçüde tahliye edilmiştir. Ayrıca Alo Büyükşehir 153, Alo TESKİ 185 ve Alo İtfaiye 110 çağrı merkezlerine gelen ihbarlar ilgili birimlere iletilmiş ve TESKİ, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekipler tarafından, iş makineleriyle en hızlı bir şekilde gerekli müdahaleler yapılmıştır. Marmaraereğlisi ilçesinde yağmurdan dolayı mahsur kalan 3 vatandaşımız ve Çorlu ilçesindeki 1 vatandaşımız ekiplerimiz tarafından kurtarılmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmamasında ve maddi zararın olabilecek en düşük düzeyde kalmasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye ekiplerinin emeği büyüktür. Yağmur yağışı başladığı saatlerden itibaren, mesai kavramı tanımaksızın, gece gündüz çalışan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin personeline, göstermiş oldukları azim ve özveriden dolayı teşekkür ederim. İnanıyorum ki çalışkan ve özverili personelimiz, ihtiyaç duyulan hallerde yine aynı özveriyi gösterecek ve halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeye devam edecektir” dedi.